«Amorim é um ótimo treinador, mas não correu como queria no Man. United»
Rafael Leão deixa elogios ao novo técnico do Milan e garante que só vai pensar no futuro após o Mundial 2026
Rafael Leão deixa elogios ao novo técnico do Milan e garante que só vai pensar no futuro após o Mundial 2026
Rafael Leão elogia Ruben Amorim e garante se é um «ótimo treinador», ainda que as coisas não tenham corrido da melhor forma na passagem pelo Man. United.
Em declarações após o jogo com o Uzbequistão, em que fez um do golos de Portugal, e citadas pela Gazzetta dello Sport, o internacional português não aborda o futuro e diz que apenas está focado no Mundial 2026.
«Esta temporada tem sido difícil para mim, com lesões e outras coisas pelo meio. Agora tenho de me concentrar no Mundial. Sei que o Ruben é um ótimo treinador e que fez um bom trabalho em Portugal, mas as coisas não saíram como ele queria no Man. United. Vou decidir o que fazer no fim da prova», garante.
Recorde-se que, esta temporada, Rafael Leão somou um total de dez golos e três assistências nos 31 jogos que realizou pelo Milan.