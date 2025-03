Os portugueses no Milan continuam a dar que falar (pela negativa). Desta vez foi Antonio Cassano, antigo jogador dos rossoneri, que falou sobre o momento de João Félix e a falta de «humildade» de Rafael Leão.

«Sou louco pelo João Félix, mas depois vejo-o no campo e há ali qualquer coisa que me escapa, não sei o quê. Ainda não encontrou a química certa com um único treinador, mas tem um talento que me deixa louco. Há seis anos que devia estar a jogar a um nível elevado, mas não o faz. No Milan, começou muito bem e agora está a ser um exibicionista. É preciso que faça a diferença e continuo à espera disso», partilhou Cassano.

Relativamente a Leão, o antigo jogador voltou a não perdoar: «Há cinco anos que digo sempre as mesmas coisas. Estou farto. O Leão marca um golo de vez em quando, toca três vezes na bola e não tem noção nenhuma do que é o futebol. Não gosto dele e nunca vou gostar», atirou.

«Se fosse um jogador humilde e ajudasse os outros, eu até poderia fingir que não via os erros dele. Mas o que me incomoda é que ele é um presunçoso e acha que é um fenómeno. Mas não é. Ele não é um líder, ganha muito dinheiro e nos jogos importantes não é decisivo», rematou.

O Milan de Sérgio Conceição está atualmente em nono lugar do campeonato italiano. João Félix leva um total de 10 jogos e uma assistência pela equipa rossoneri, enquanto Rafael Leão regista já fez 40 jogos, 10 golos e nove assistências.