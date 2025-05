Sérgio Conceição, treinador português do Milan, somou esta segunda-feira a terceira vitória consecutiva no calendário, a primeira vez desde que chegou a Itália, depois do triunfo no terreno do Génova (2-1).

No final do encontro, o líder dos Rossoneri mostrou-se feliz com os três pontos conquistados e elogiou a equipa

«Hoje mostrámos que somos um grupo unido e forte! Aqueles que entraram deram algo mais. Não foi uma demonstração da competência do treinador, mas sim dos jogadores. Ficou claro que aqueles que entraram acreditaram no que trabalhamos todos os dias», disse em conferência de imprensa.

«Trabalhamos a nível individual, setorial e coletivo. Trabalhamos duro para encontrar a melhor maneira de fechar os jogos», acrescentou.

Por fim, Conceição revelou que Fofana, substituído por Rafael Leão ainda na primeira parte, tem um «problema no pé», porém o treinador acha que não é nada de «especial».