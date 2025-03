Sérgio Conceição somou mais uma derrota no comando técnico do Milan, desta vez no reduto do Nápoles (2-1), e na conferência após o encontro destacou a forma como a equipa não teve a melhor prestação durante os primeiros 45 minutos.

O técnico português explicou ainda a ausência de Rafael Leão das escolhas iniciais, já que sentiu algumas queixas na coxa. Além disso, Conceição falou também sobre os problemas que alguns jogadores sentiram nas horas que antecederam o duelo frente à formação napolitana.

«Devíamos ter feito melhor, sofremos um golo através de uma bola longa e são pequenas coisas que acontecem, apesar de não me querer focar no azar que tivemos. Hoje aconteceu de tudo. Quando acordei, o médico disse-me que o Loftus-Cheek estava doente e o Thiaw também não jogou por ter vomitado», começou por referir.

«Preparámos o jogo sem o Rafael Leão, ele jogou os dois jogos por Portugal e o médico disse-me que ele sentia a coxa cansada. Acho que a equipa tem potencial e qualidade, mas se tivermos de pressionar alto não podemos deixar o adversário em superioridade numérica. O Nápoles conseguiu sair da nossa zona de pressão com muita facilidade no primeiro tempo», acrescentou.