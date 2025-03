Sérgio Conceição veio a público explicar toda a polémica com Francisco Empis, assessor que divulgou à imprensa um eventual descontentamento do técnico português, à frente do Milan.

Na antevisão ao encontro com o Lecce, Conceição esclareceu que a informação não é verdadeira, o que levou também ao despedimento do próprio assessor. Além disso, referiu também que o levará a tribunal e mostrou-se triste por toda a situação ter sido criada «por maldade», alegando que alguém terá pago a Francisco Empis para o fazer.

«Não se percebe o que este antigo colaborador me fez, não sei se foi pago por alguém. Um jornalista telefonou-me e enviou-me uma imagem com esses pontos a que ele se refere. Ele fê-lo por maldade, tenho pena por todos, mesmo para aqueles que trabalham aqui em Milão. Estamos aqui todos os dias e todos falamos juntos», começou por referir.

«Saí do FC Porto numa situação que não era boa e até hoje não falei sobre isso. Imaginem então que estou aqui a trabalhar e começo a falar destas coisas delicadas. Nos tribunais ele vai responder por isso, quem pagou e porque o fez», acrescentou.

Recorde-se que o Milan desloca-se até ao reduto do Lecce, este sábado, num jogo que tem início marcado para as 17h.