Na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões, o Milan já prepara o encontro com o Torino, a contar para a 26.ª jornada da Liga Italiana e Sérgio Conceição admitiu que não pensa no futuro, estando apenas focado no presente.

Em declarações aos jornalistas, o técnico dos «rossoneri» garantiu que as dificuldades no futebol não se equiparam às que a vida pessoal apresenta e explicou também que só pensa no campeonato e na Taça de Itália.

«Não quero pensar no fim do campeonato. Vivo todos os dias com muita intensidade, trago trabalho para casa e a minha família não fica feliz com isso, mas é o que é. Nem sempre vou fazer as coisas bem, mas trabalho com muita paixão todos os dias. Faz hoje 31 anos que a minha mãe morreu, quando tinha 18 anos. Além disso, também perdi o meu pai há dois anos. Se estas são as dificuldades do futebol, então não tenho medo de nada», referiu.

«A cada apito final do árbitro, no futebol, é preciso começar a preparar o próximo encontro. Continuo a ver a equipa focada nos treinos e agora há que pensar no quarto lugar do campeonato e na Taça de Itália», acrescentou.

O jogo entre Torino e Milan está marcado para este sábado, a partir das 17h, no Estádio Olímpico de Torino.