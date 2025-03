O Milan recebeu e perdeu por 2-1 frente à Lazio, num jogo marcado por um protesto dos adeptos «rossoneri», no início do encontro, e que foi abordado por Sérgio Conceição na flash interview.

Em declarações, o técnico admitiu que tal situação nunca lhe tinha acontecido na carreira e abordou o ambiente complicado que tem sentido em San Siro, perante os mais recentes resultados do Milan.

«Tivemos pouco tempo para preparar o encontro, falámos do ambiente e é algo que nunca me tinha acontecido na carreira. Quando as coisas estão assim, as chuteiras ficam quentes e não é fácil, porque não sai um passe ou um drible», começou por referir.

«A equipa mostrou caráter e vontade de mostrar as coisas, com dez jogadores empatámos e até poderíamos ter vencido. Os jogadores dão-me respostas positivas, mas uma coisa é estar no treino e depois outra é este ambiente, perante uma situação difícil que existe desde o início da época. Não estou aqui há muito tempo e a cada três jogos temos encontros decisivos, não é fácil», acrescentou.