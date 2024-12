Sérgio Conceição foi esta segunda-feira apresentado como treinador do Milan e prestou as primeiras declarações enquanto técnico dos «rossoneri» aos meios de comunicação do clube.

Equipado a rigor, Conceição garantiu que apesar da emoção de representar um grande clube, refere que o mais importante são os resultados e «honrar» o Milan. No fim do vídeo partilhado nas redes sociais do clube, o técnico deixa ainda uma garantia aos adeptos.

«Estou muito orgulhoso de ser treinador do Milan. A emoção é temporária porque temos muito trabalho pela frente. Precisamos de ter o coração calmo e a cabeça fria para ganhar jogos. Representamos um grande clube, ao mais alto nível, e temos de honrar este grande clube», começou por referir.

«Não temos muito tempo, mas isso não pode servir como desculpa. Com o tempo que tenho disponível, vou fazer o melhor que conseguir para os jogadores saberem o que devem fazer, tanto a nível individual como a nível coletivo. Precisamos de uma mentalidade forte, assim como uma forte organização», acrescentou.

«Agora, palavras são apenas palavras, há que o provar com resultados. Para isso, necessitamos do esforço de cada um, não apenas dos jogadores mas também do staff. Digo aos adeptos que vamos trabalhar muito para nos tornarmos uma equipa vencedora e que orgulha este grande clube», referiu o técnico.

Assista aqui às declarações de Sérgio Conceição: