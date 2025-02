João Félix foi apresentado oficialmente como jogador do Milan, esta segunda-feira, numa altura em que já realizou dois jogos com a camisola dos «rossoneri».

Em declarações aos jornalistas, o internacional português falou sobre o interesse do Inter e falou sobre a experiência de jogar em San Siro, no jogo de estreia e logo com um golo marcado à Roma.

«Interesse do Inter? Sim, o meu agente falou comigo sobre isso, mas já tinha começado a negociar com o Milan, sempre foi a minha ideia», referiu.

«Foi uma semana fantástica, com duas vitórias e a oportunidade de jogar e marcar em San Siro. Já conhecia a grandeza deste clube e quando aqui cheguei percebi o porquê de estar entre os maiores da Europa. Por enquanto estou emprestado e sei que no futebol tudo pode mudar, se existir a possibilidade de ficar, eu gostaria», acrescentou.