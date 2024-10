Paulo Fonseca decidiu deixar Rafael Leão no banco de suplentes, para a receção do Milan à Udinese e a escolha do técnico foi um dos temas abordados na conferência de imprensa, após o encontro.

Recorde-se que os rossoneri venceram pela margem mínima e o internacional português não somou qualquer minuto. Para o treinador, mais importante do que um jogador é o coletivo e essa foi a mensagem que Paulo Fonseca quis passar nas declarações aos jornalistas.

«Talvez seja estranho para vocês não verem o Rafael Leão em campo, mas isso dever ser normal. Não deve ser normal ele estar no banco de suplentes, mas é normal para mim, quando digo que a equipa é mais importante, o Milan é mais importante que alguns jogadores. Decidi dar a titularidade ao Okafor e ao Chukwueze, talvez no próximo jogo meta o Rafael Leão», afirmou o técnico.

«Os últimos 60 minutos do jogo foram mais importantes do que os primeiros 30 minutos, quero que a equipa sofra e defenda em conjunto, é esse o espírito que quero em todos os momentos. O empate da Udinese teria sido uma grande injustiça, mesmo com um jogador a menos, as nossas oportunidades de golo foram mais claras», acrescentou.