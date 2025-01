O Milan venceu esta segunda-feira a Suppertaça italiana, depois de bater o Inter por 3-2. No balneário, Zlatan Ibrahimovic, diretor do Milan, elogiou a prestação dos jogadores e dos treinadores, brincando com o facto de Sérgio Conceição estar com febre na véspera.

«Atingimos um dos nossos objetivos. O que procurávamos era uma reação: esta é a nossa reação. Quero felicitar o treinador e a sua equipa técnica. Em poucos dias fizeram um grande trabalho. Ainda bem que estavas com febre, Sérgio, senão terias partido mais do que uma televisão», brincou o antigo jogador de futebol.

«Parabéns também aos jogadores. Ganharam este troféu com suor, sacrifício e vontade de ganhar. Quando uma equipa tem esta vontade de ganhar, é difícil vencê-la. Quando começámos o campeonato, disse-vos que tudo depende de nós, porque está tudo na vossa cabeça. Hoje demonstraram-no», acrescentou.

Por fim, Zlatan voltou a parabenizar o plantel, onde também se inclui o português Rafael Leão, destacando que para estar na história do clube é preciso vencer troféus.

«Agora voltamos a Itália, levamos esta mentalidade e vamos recuperar pontos para estarmos onde temos de estar. Rapazes, isto é o Milan, jogamos por estes troféus, quem quiser entrar na história do clube tem de ganhar estas taças», concluiu.

De recordar que Sérgio Conceição chegou ao Milan, após saída de Paulo Fonseca, no dia 30 de dezembro. Desde então bateu a Juventus na meia-final da Supertaça (2-1) e agora o Inter na final. Na véspera do jogo com a Juventus, o treinador português esteve com febre.