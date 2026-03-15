Itália: Milan perde, Leão sai irritado e Inter distancia-se no topo da Liga
Isaksen aponta único golo na vitória da Lazio de Nuno Tavares sobre os rossoneri
Isaksen aponta único golo na vitória da Lazio de Nuno Tavares sobre os rossoneri
A noite deste domingo foi verdadeiramente para esquecer para o Milan e para Rafael Leão, já que perdeu na visita ao reduto da Lazio (1-0) e permitiu ao Inter distanciar-se no topo da liderança da Liga Italiana.
Nuno Tavares foi titular na equipa da casa, que teve um primeiro tempo de ligeiro ascendente e conseguiu colocar-se em vantagem aos 26 minutos. Após ser lançado na profundidade, Isaksen deixou para trás um adversário, entrou na área e finalizou de pé esquerdo para o fundo da baliza.
De resto, este lance trouxe alguma cor ao resultado, que não sofreu qualquer alteração até ao intervalo. Para o segundo tempo, o destaque vai para Rafael Leão, que foi substituído aos 66 minutos e não saiu lá muito feliz. O internacional português afastou Allegri por duas vezes, quando este o tentou abraçar e mostrou-se furioso, já no banco de suplentes.
Nota para o domínio total do Milan em todos os aspetos na segunda parte, sobretudo em termos de oportunidades de golo criadas e posse de bola, ainda que não se tenha materializado em golo. Até final, Sarri ainda viu o cartão vermelho direto por protestos e o resultado não sofreu mais alterações.
Esta derrota deixa o Milan a oito pontos do Inter e com apenas um de vantagem para o Nápoles, que esta jornada somou a terceira vitória consecutiva para a prova.