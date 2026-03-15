A noite deste domingo foi verdadeiramente para esquecer para o Milan e para Rafael Leão, já que perdeu na visita ao reduto da Lazio (1-0) e permitiu ao Inter distanciar-se no topo da liderança da Liga Italiana.

Nuno Tavares foi titular na equipa da casa, que teve um primeiro tempo de ligeiro ascendente e conseguiu colocar-se em vantagem aos 26 minutos. Após ser lançado na profundidade, Isaksen deixou para trás um adversário, entrou na área e finalizou de pé esquerdo para o fundo da baliza.

De resto, este lance trouxe alguma cor ao resultado, que não sofreu qualquer alteração até ao intervalo. Para o segundo tempo, o destaque vai para Rafael Leão, que foi substituído aos 66 minutos e não saiu lá muito feliz. O internacional português afastou Allegri por duas vezes, quando este o tentou abraçar e mostrou-se furioso, já no banco de suplentes.

Nota para o domínio total do Milan em todos os aspetos na segunda parte, sobretudo em termos de oportunidades de golo criadas e posse de bola, ainda que não se tenha materializado em golo. Até final, Sarri ainda viu o cartão vermelho direto por protestos e o resultado não sofreu mais alterações.

Esta derrota deixa o Milan a oito pontos do Inter e com apenas um de vantagem para o Nápoles, que esta jornada somou a terceira vitória consecutiva para a prova.