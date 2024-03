Com Rafael Leão a titular, o Milan foi a casa do Hellas Verona vencer por 3-1.

À procura de manter o segundo lugar no campeonato, os «rossoneri» dominaram todo o primeiro tempo, mas apenas aos 44 minutos conseguiram chegar à vantagem. Theo Hernández foi o autor do golo, com um remate forte, sem hipóteses para o guarda-redes adversário.

Para o segundo tempo, o mesmo cenário manteve-se e logo a abrir, o Milan fez com alguma naturalidade o 2-0. Uma recuperação de Okafor, em zona subida, permitiu aos «rossoneri» lançarem um contra-ataque fulminante, que terminou com a finalização certeira de Christian Pulisic.

Ainda assim, o Hellas Verona conseguiu reduzir a desvantagem a meio do segundo tempo, por intermédio de Tijjani Noslin. Um excelente lance individual do avançado neerlandês, que passou por dois adversários e finalizou de primeira, para o fundo da baliza de Maignan.

Foi já com Rúben Vinagre em campo que o Milan fechou as contas do jogo. Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para a entrada da área, onde surgiu o golpe final de Samuel Chukwueze, uma bela finalização, para o 3-1, a favor do Milan. Esta vitória deixa os «rossoneri» no segundo lugar, com mais três pontos que a Juventus. Quanto ao Hellas Verona, ocupa o 15.º lugar da tabela, a dois pontos da zona de despromoção.