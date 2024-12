O Milan de Paulo Fonseca não foi além de um empate a um golo frente à Roma, num jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga Italiana.

Uma primeira parte bastante dividida viu a equipa da casa adiantar-se no marcador logo aos 16 minutos, quando Reijnders respondeu à assistência de Fofana e finalizou para o fundo da baliza. Ainda assim, os festejos dos adeptos «rossoneri» duraram poucos minutos, já que aos 23, Paulo Dybala apareceu para fazer o golo do empate e gelar as bancadas de San Siro.

Apesar do jogo estar em aberto, uma série de cartões amarelos para jogadores do Milan acabou por levar Paulo Fonseca a ser expulso no banco de suplentes e consequentemente, não assistiu à segunda parte.

Recorde-se que Rafael Leão não esteve nas opções do técnico português para o encontro devido a lesão. Ora, na segunda parte a eficácia do primeiro tempo não existiu e as duas equipas não conseguiram encontrar o caminho das balizas novamente.

Este empate deixa o Milan na oitava posição com 27 pontos, mais sete do que a Roma que ocupa o 10.º posto.