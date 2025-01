Paulo Fonseca, despedido no final de dezembro do Milan, foi multado em 10.000 euros pela Federação Italiana de Futebol, por declarações contra um árbitro.

«Durante as entrevistas após o jogo contra a Atalanta [derrota por 2-1], o antigo treinador do AC Milan fez julgamentos prejudiciais à reputação do árbitro e da arbitragem», referiu a federação, acrescentando que o clube também foi multado em 5.000 euros.

As declarações em causa são contra o árbitro Federico La Penna, por não ter assinalado uma falta clara no primeiro golo da Atalanta, que acabou por ter influência no resultado.

«O árbitro decidiu o jogo e não é a primeira vez», disse Paulo Fonseca sobre La Penna.