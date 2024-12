O Milan de Paulo Fonseca e Rafael Leão aplicou uma goleada das antigas ao Sassuolo e carimbou a passagem aos «quartos» da Taça de Itália.

Com o internacional português no onze inicial, os «rossoneri» entraram a todo o gás no encontro e em pouco mais de dez minutos marcaram quatro golos. Aos 12 minutos, Chukwueze abriu o ativo no Giuseppe Meazza e aos 17 foi a vez de Reijnders colocar o nome na lista de marcadores.

Pouco depois, o Milan chegou ao 3-0 graças ao pontapé certeiro de Chukwueze, que após assistência de Abraham assinou o «bis» no encontro. Ainda antes da meia-hora de jogo chegou o momento de Rafael Leão, que recebeu de Loftus-Cheek e fuzilou a baliza para o quarto da formação da casa, dando contornos de goleada ao resultado.

Até ao intervalo o marcador não sofreu mais alterações, mas nada que a segunda parte não resolvesse. Calabria fez a «mão cheia» de golos para o Milan e pelo meio, o Sassuolo ainda deu um ar da sua graça, com o remate certeiro de Mulattieri.

A meio dos segundos 45 minutos, Abraham colocou o ponto final nas aspirações que já eram muito reduzidas por parte dos visitantes e garantiu a passagem do Milan à próxima fase da Taça de Itália.

Pela frente o Milan vai encontrar o vencedor do jogo entre Roma e Sampdoria, marcado para 18 de dezembro.