Após ter realizado dois jogos com a camisola do Milan, João Félix foi oficialmente apresentado como jogador dos «rossoneri» e aproveitou para deixar rasgados elogios a Sérgio Conceição.

O internacional português garantiu que a forma como o técnico joga o convenceu a rumar a Milão e revelou ainda uma conversa com Rafael Leão, assim como o bom relacionamento que tem com o compatriota.

«Já conhecia o Sérgio Conceição e até joguei contra ele. Quando saí de Portugal continuei a segui-lo e a acompanhar o futebol português. Não me disse que ia jogar muito, mas que me ia colocar na minha função e isso convenceu-me. Conheço a forma como as equipas dele jogam, gosto da forma de jogar e revejo-me nele e nas suas escolhas», afirmou.

«Rafael Leão foi o primeiro a ligar-me para saber se as notícias eram verdadeiras e daí para a frente foi insistindo para saber se já tinha assinado. Temos um bom relacionamento e também temos um bom entendimento em campo», acrescentou.