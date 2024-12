Mike Maignan foi vítima de racismo, esta sexta-feira, na vitória em casa do Verona (1-0), no Estádio Bentegodi, local onde este tipo de comportamentos tem sido recorrente.

No final do encontro, o guarda-redes do Milan denunciou os insultos ao árbitro e de seguida foi pedido, através das colunas de som do estádio, que se parasse com qualquer tipo de racismo. O aviso foi mal recebido e vaiado por vários adeptos da casa.

O Milan, orientado pelo português Paulo Fonseca, reagiu e nas redes sociais apoiou Maignan. «Parem o racismo», escreveu o clube numa publicação acompanhada por uma fotografia do guarda-redes francês.