Milan: Allegri confirma ausência de Leão para último jogo do ano
Internacional português não é opção para o encontro frente ao Hellas Verona
Rafael Leão não joga pelo Milan desde 8 de dezembro, quando os rossoneri visitaram o reduto do Torino e o regresso à competição também não vai acontecer este domingo.
Na habitual antevisão ao encontro com o Hellas Verona, o técnico Massimiliano Allegri confirmou a ausência do internacional português e justificou-a com um «problema» que o impede de correr normalmente.
«O Rafael Leão não vai ser convocado. Ele está com um problema que o impede de correr no seu ritmo habitual, por isso prefiro deixá-lo em casa. Não quero convocar jogadores que não estejam completamente em forma», afirmou.
Recorde-se que, esta temporada, Rafael Leão soma seis golos e uma assistência em 12 jogos pela equipa principal.
