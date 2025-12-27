Rafael Leão não joga pelo Milan desde 8 de dezembro, quando os rossoneri visitaram o reduto do Torino e o regresso à competição também não vai acontecer este domingo.

Na habitual antevisão ao encontro com o Hellas Verona, o técnico Massimiliano Allegri confirmou a ausência do internacional português e justificou-a com um «problema» que o impede de correr normalmente.

«O Rafael Leão não vai ser convocado. Ele está com um problema que o impede de correr no seu ritmo habitual, por isso prefiro deixá-lo em casa. Não quero convocar jogadores que não estejam completamente em forma», afirmou.

Recorde-se que, esta temporada, Rafael Leão soma seis golos e uma assistência em 12 jogos pela equipa principal.