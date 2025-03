A derrota caseira do Milan frente à Lazio abriu portas a uma nova vaga de críticas a Sérgio Conceição e à forma como a equipa se tem comportado dentro de campo nos últimos jogos.

Em declarações ao programa Sky Calcio Club, Paolo Di Canio admitiu que lhe parece ser «impossível» que Sérgio Conceição consiga resolver os problemas dos «rossoneri» e falou mesmo numa «queda livre total». Além disso, o antigo avançado do Milan referiu o pormenor nas camisolas utilizadas pelos jogadores, ou seja, questões a mais para assegurar a permanência do português no comando técnico, segundo Di Canio.

«Parece-me impossível que o Sérgio Conceição consiga resolver os problemas. As relações deterioraram-se desde os primeiros dias. Veja-se o caso de João Félix, que está sempre em campo mesmo quando não está a fazer uma boa exibição. Isto cria enormes problemas para os outros. É uma equipa muito frágil, que tem muitos problemas nas relações. Uma queda livre total. É muito difícil pensar que não vai continuar a cair se não forem feitas escolhas fortes e corajosas», afirmou.

«Vão rir-se, mas eu penso em tudo. A camisola do Milan da barriga para cima é da Bélgica e da barriga para baixo é a de Portugal. O que é isto? Parece um disparate, mas nas bancadas estão bandeiras e cachecóis rossoneri. É um pormenor, mas aparece no momento mais delicado da época, apesar de existirem outros problemas», acrescentou.