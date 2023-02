O Milan venceu neste sábado o Monza por 1-0, num jogo resolvido com um golo de Júnior Messias aos 31m, que foi o terceiro triunfo consecutivo por 1-0.

Junior Messias para inaugurar o marcador 🥵#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #seriea #monza #acmilan #JuniorMessias pic.twitter.com/eZnG4swnOK

— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 18, 2023

Com Rafael Leão a iniciar a partida no onze e a jogar 79 minutos, a equipa milanesa de alcançou um resultado que lhe permite igualar o Inter no segundo lugar da Serie A, com 44 pontos, ainda que o rival da cidade de Milão tenha menos um jogo disputado.

Do lado do Monza, Dany Mota também foi titular, tendo saído aos 83m.