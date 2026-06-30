OFICIAL: Gonçalo Ramos é reforço do Milan
Avançado internacional português assina até 2031
Avançado internacional português assina até 2031
O Milan anunciou esta terça-feira a contratação de Gonçalo Ramos ao PSG, com quem assinou contrato válido até 2031, conforme avançou o Maisfutebol.
Aos 25 anos, o internacional português troca Paris por Milão para iniciar uma nova etapa na carreira e torna-se reforço da equipa orientada por Ruben Amorim.
Gonçalo Ramos afirmou-se enquanto senior no Benfica equipa principal dos encarnados antes de rumar ao PSG, no verão de 2023.
Ao serviço dos campeões franceses, conquistou um vasto palmarés, que inclui três campeonatos, duas Taças de França, três Supertaças, duas Ligas dos Campeões, uma Supertaça Europeia e uma Taça Intercontinental, tendo apontado 45 golos em 131 partidas.
No introduction needed 🇵🇹— AC Milan (@acmilan) June 30, 2026
Welcome, Gonçalo Ramos ✍️ pic.twitter.com/WzZtivs4q6
(Artigo atualizado às 15h12)