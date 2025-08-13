O Milan oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Koni de Winter ao Génova.

Através de um comunicado, o clube italiano anunciou a chegada do jovem central belga, que assina um contrato válido até junho de 2030. Contratado à Juventus no último mercado de verão, Koni de Winter fez um total de três golos e uma assistência em 57 jogos pela equipa principal do Génova.

Além disso, o Milan confirmou ainda que o jogador vai utilizar a camisola cinco, utilizada por Diogo Dalot em 2020/21.