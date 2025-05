O Milan anunciou esta segunda-feira Igli Tare como o novo diretor desportivo da equipa principal. O albanês de 51 anos foi o escolhido pelo CEO do clube, Giorgio Furlani.

«Temos o prazer de dar as boas-vindas a Igli Tare à família Rossoneri. Ele é a pessoa certa para dar o pontapé de saída no nosso reinício: competência, determinação e valores fortes, combinados com um profundo conhecimento do futebol italiano e uma visão internacional, fazem dele o perfil ideal para apoiar o próximo capítulo do Clube, através do desenvolvimento de um ambicioso projeto desportivo», disse Furlani na apresentação de Igli Tare, antigo avançado internacional albanês.

O antigo jogador de futebol foi diretor desportivo da Lazio durante quinze anos, de onde saiu em 2022/23 para agora abraçar o projeto dos rossoneri.

«Fazer parte de um clube como o AC Milan é uma fonte de imenso orgulho e responsabilidade. Agradeço ao clube por me ter confiado este papel. O clube conhece a minha forte determinação e o meu desejo de sucesso: Vou dedicar toda a minha experiência ao serviço deste grande clube, que está determinado a regressar à vanguarda do futebol italiano e europeu», disse Igli Tare aos meios do Milan.