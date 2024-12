Sérgio Conceição foi oficializado esta segunda-feira como o novo treinador do Milan e as reações não se fizeram esperar, nem mesmo dentro da própria família.

Através das redes sociais, os filhos do treinador, Rodrigo e Moisés Conceição, deixaram mensagens de apoio ao pai e fizeram questão de marcar o momento do regresso ao ativo do ex-técnico do FC Porto. «Orgulho» foi a palavra usada por Rodrigo, sendo que Moisés optou por transcrever um excerto da música cantada em todos os jogos em casa do Milan.

Veja aqui as reações de Rodrigo e Moisés Conceição: