Paulo Fonseca realizou, esta sexta-feira, a conferência de antevisão ao jogo contra a Udinese e abordou, acima de qualquer outro tema, o momento da equipa, que vem de duas derrotas consecutivas, uma para a Champions (Bayer Leverkusen) e outra para a Liga Italiana (Fiorentina).

Ora, perante as críticas face aos maus resultados, o técnico português referiu que acima de tudo preza o espírito de equipa e garante que apesar de uma «liderança silenciosa», vai sempre confrontar qualquer jogador que cometa erros, independentemente do peso do «nome».

«Vocês dizem que a minha liderança é silenciosa, mas eu não sou um ator. Se tivermos algum problema, estou-me nas tintas para o nome do jogador, vou sempre confrontar a equipa ou quem comete erros. Penso muito no espírito de equipa, para mim, nenhum jogador é mais importante do que o Milan e quando um jogador erra, sou eu que tenho de assumir a responsabilidade», começou por referir.

«Em Florença não perdemos apenas por problemas técnicos, mas também porque na primeira parte fomos menos agressivos que o adversário. É sempre mais difícil quando precisamos de mudar tanto, precisamos de ter mais tempo para mudar e estamos a começar a ver coisas importantes. Sei que há pouco tempo, mas tenho a certeza que no futuro vamos ser uma equipa diferente», acrescentou.

Recorde-se que o Milan, de Rafael Leão, recebe a Udinese este sábado, a partir das 17h, em San Siro.