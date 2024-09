Paulo Fonseca realizou esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Liverpool, que abre as «hostilidades» do Milan nesta edição da Liga dos Campeões.

O técnico dos «rossoneri» fala num desafio muito diferente dos que tem para a Liga Italiana, mas olha para o encontro como uma oportunidade de mostrar os aspetos que a equipa tem melhorado nos últimos tempos.

«As vitórias trazem sempre confiança aos jogadores, mas também aos treinadores e aos adeptos. Ainda assim, o jogo contra o Liverpool vai ser diferente do normal, já que antes do jogo contra o Veneza, achávamos que a equipa estava a melhorar. Sinto que o encontro desta terça-feira é importante para mostrar esses aspetos mais positivos», começou por referir.

«Na minha opinião, o Liverpool é uma das equipas mais fortes da Europa, têm um jogo coletivo forte e individualidades que todos conhecemos. Temos de ser defensivamente perfeitos para conseguir somar os três pontos. Contra estes adversários, numa prova como a Liga dos Campeões, não podemos cometer qualquer tipo de erro», acrescentou.

Apesar da seriedade do momento, Paulo Fonseca aproveitou para fazer uma promessa algo insólita e o tema central é o típico pastel de nata, que pode ser entregue aos jornalistas, caso o Milan vença o Liverpool e o Inter.

«Prometo que caso ganhemos ao Liverpool e ao Inter, trarei pastéis de nata para todos vocês na próxima conferência de imprensa», afirmou o técnico, ao qual Álvaro Morata acrescentou: «Eu trago também um pouco de presunto».