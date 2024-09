Ainda sem vencer em jogos oficiais, desde que é treinador do Milan, Paulo Fonseca procura quebrar a série de maus resultados, este sábado, na receção ao Veneza.

Na antevisão ao encontro, o técnico dos «rossoneri» admite que o principal objetivo para a temporada continua a ser a conquista do campeonato. Paulo Fonseca deixa ainda um agradecimento especial a Zlatan Ibrahimovic, pelo apoio que tem demonstrado neste início de época, que não arrancou da melhor forma para a formação italiana.

«Estou sempre sobre escrutínio, faz parte do papel de um treinador. Só estou focado no meu trabalho, se pensar nas coisas que eu sinto fica difícil trabalhar. Estou confiante como sempre, é importante vencer o Veneza e manter o foco no objetivo principal, que é a conquista do campeonato», referiu.

«Os internacionais regressaram todos muito bem das respetivas seleções, por isso tenho de aproveitar o momento dos jogadores. Com a qualidade que temos, acho que não precisamos de jogar com um bloco baixo, temos de ter a posse de bola se queremos ganhar. Por último, quero agradecer ao Ibrahimovic, falei com ele ao telemóvel e estamos em contacto todos os dias, de diversas formas», acrescentou.

Recorde-se que o Milan soma apenas dois pontos nos primeiros três jogos do campeonato, depois dos empates frente ao Torino (2-2) e à Lazio (2-2) e a derrota contra o Parma (2-1).