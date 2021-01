Stefano Pioli, treinador do Milan, saiu em defesa do Zlatan Ibrahimovic depois do sueco ter sido expulso no dérbi com o vizinho Inter Milão que acabou por ditar a eliminação da equipa rossnera nos quartos de final da Taça de Itália com uma derrota por 2-1. O treinador garante que o experiente avançado foi expulso por tentar ajudar a equipa e revela que teve a humildade e pedir desculpa ao grupo.

Um jogo em cheio para Ibrahimovic que abriu o marcador, aos 31 minutos e depois envolveu-se numa altercação com Lukaku ainda antes do intervalo que lhe valeu o primeiro amarelo no jogo. Já na segunda parte, acabou por ver um segundo cartão amarelo, aos 58 minutos, e deixou o Milan reduzido a dez. O Inter acabou por empatar, numa grande penalidade cometida por Rafael Leão e convertida por Lukaku, antes de virar o resultado, em tempo de compensação, com um golaço de Eriksen.

Um jogo que ficou definitivamente marcado pela expulsão de Ibrahimovic. «O Zlatan pediu desculpa ao grupo, mostrando o grande campeão que é. O segundo cartão amarelo surgiu do desejo dele de voltar a marcar e ajudar a equipa. Podia ter chegado mais devagar, mas aconteceu assim», confidenciou Pioli.