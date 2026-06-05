O futuro de Rafael Leão permanece numa incógnita, após uma temporada difícil em Itália, em que o Milan terminou fora dos lugares de acesso para a Champions e o português não teve a preponderância de outros anos.

Em declarações ao programa «Futebol Arte», da SportTV, revela ter jogado «lesionado» durante um longo período de tempo, devido a uma tendinite. Rafael Leão não esconde que está à procura de um novo desafio e vê com bons olhos uma mudança para Inglaterra ou Espanha.

«Foi uma temporada difícil. Não nos apurámos para a Liga dos Campeões e da forma como estava na pré-época, sentia que não podia fazer a diferença. Joguei lesionado quatro ou cinco meses com uma tendinite que veio de uma pubalgia e numa posição que não era a minha. Torna-se desgastante no fim de uma época», refere.

«Gosto muito do campeonato inglês. Se a oportunidade surgir vou ficar muito contente, é o tipo de campeonato que valoriza muito o jogador. Preciso de um desafio novo. Já ganhei dois troféus em Itália e, para o meu futebol, uma Liga Inglesa ou Espanhola iam valorizar ainda mais o meu talento», acrescenta.

Na última temporada, Rafael Leão terminou com dez golos e três assistências nos 31 jogos que realizou pela equipa principal do Milan.