Sérgio Conceição chegou, viu e venceu no Milan e o impacto do técnico português tem sido destacado fora de campo, mas Rafael Leão fez questão de o dizer também numa entrevista à «Gazzetta dello Sport».

Para o internacional português, a «nova mentalidade» do treinador foi essencial para a conquista da Supertaça de Itália e garante que com ele vai conseguir chegar «a um nível superior».

«Sérgio Conceição trouxe energia e uma nova mentalidade. Foi assim que conseguimos vencer a Supertaça e isso foi importante para todos, significa levantar um troféu com o Milan. Já ganhei um campeonato aqui, acho que é a melhor coisa que se pode ganhar depois da Liga dos Campeões, mas nunca consegui descrever o que senti com palavras», começou por referir.

«O meu objetivo é estar no topo e aproximar-me dos mais fotes. Se o treinador for bom pode ajudar-me, mas o resto depende sempre de mim. O Sérgio não gosta muito de brincar, mas sabe motivar-me e isso vai-me ajudar a chegar a um nível superior. Estamos a contar com ele e estou pronto para ouvir e seguir as ideias que são boas, já que poucos dias após ter chegado conquistámos um troféu», acrescentou.

Quanto a Paulo Fonseca, antigo técnico do Milan, o avançado português garante que nunca teve qualquer problema com o próprio e garante que todos os jogadores deram o máximo para que as coisas corressem da melhor forma.

«Não tenho nada a dizer sobre a relação que tivemos enquanto jogador e treinador, mesmo que no início tivéssemos de resolver algumas situações. Não estou a falar de problemas, mas sim situações e ideias, acredito que há sempre algo para aprender. Não funcionou e se deveria ter ficado ou não, isso não sou eu que decido. Posso é dizer que todos deram o seu melhor e desejo tudo de bom ao Paulo Fonseca», afirmou.