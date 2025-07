Rafael Leão falou aos jornalistas na chegada a Singapura, local onde o clube italiano vai realizar um estágio de preparação para a próxima época, e admitiu estar empenhado em tornar-se um «líder» nos rossoneri.

«Estou no Milan há alguns anos, conheço o clube e a pressão que existe aqui. Um líder é alguém que ajuda a equipa a vencer em campo, e eu quero fazer isso. As pessoas exigem mais a cada ano que passa, eu quero fazer cada vez melhor. O Allegri vai-nos ajudar a progredir porque ele traz novidades para os treinos que podem me ajudar a me completar», afirmou.

«O impacto de Allegri tem sido muito positivo e estou feliz por ter um treinador com experiência no Milan, alguém que já venceu aqui e foi campeão. Gosto do facto de ele me deixar expressar o meu talento livremente», acrescentou o internacional português.

Rafael Leão chegou ao Milan na temporada 2019/20, proveniente do Lille. Na época passada, o jogador formado no Sporting realizou 50 jogos, marcou 12 golos e fez 11 assistências ao serviço do clube italiano.