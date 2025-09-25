Rafael Leão voltou a treinar com o grupo do Milan e está à disponível para o jogo frente ao Nápoles, da 5.ª jornada do campeonato italiano.

O jogador de 26 anos sofreu uma lesão muscular no gémeo direito a 17 de agosto, no jogo frente ao Barri para a Taça de Itália. Nesse encontro, que acabou por ser o único que disputou esta época, abriu o marcador aos 14 minutos, mas foi obrigado a abandonar o relvado minutos depois devido a queixas musculares.

O Milan recebe o atual campeão italiano este domingo, às 19h45. No caso de Leão ser opção de Massimiliano Allegri, a partida marcará a estreia do internacional português na Série A nesta temporada.

