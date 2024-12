Sérgio Conceição deixou o FC Porto ao fim de sete temporadas e esta terça-feira começou (oficialmente) a segunda aventura do técnico no estrangeiro, depois da passagem pelo Nantes em 2016/17.

Na primeira conferência de imprensa, o treinador português admitiu que a saída dos azuis e brancos não foi fácil e referiu as notícias que o associaram a diversos clubes durante o mesmo período.

«A saída do FC Porto não foi fácil. Todos os dias a imprensa colocava-me noutros clubes, mas não podemos controlar as notícias. Ainda assim, o timing da chegada ao Milan não é importante, foi uma coisa rápida. Estou aqui para treinar uma das melhores equipas do mundo, não podia dizer que não. A minha escolha foi logo o Milan», afirmou.