Alessandro Florenzi colocou um ponto final na carreira profissional, aos 34 anos. O lateral direito cumpriu apenas uma partida pelo Milan na última temporada – clube que representava desde 2021 – uma vez que sofreu uma rotura parcial dos ligamentos em julho de 2024. Meses antes havia lidado com uma lesão nos adutores e vários contratempos musculares e no menisco.

Formado na Roma e internacional por Itália, também jogou por Valência e PSG.

«Obrigado por tudo, meu amigo [futebol]. Ensinaste-me a amar todos os adeptos, do primeiro ao último, sem exceção. Cada um de vós incentivou-me a melhorar e ajudou-me a recuperar dos contratempos que fazem parte. Estou verdadeiramente grato. Quero agradecer a cada colega, treinador, membro da equipa técnica e dirigente, sem exceção.»

«Sem vocês, não seria a pessoa que sou hoje. Obrigado, mais uma vez, meu amigo: hoje despedimo-nos, mas tu farás sempre parte de mim», escreveu nas redes sociais.

Apesar das lesões, o currículo de Florenzi é excecional: Liga italiana, Taça e Supertaça de França, e Euro 2020 (disputado em 2021).