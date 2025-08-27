VÍDEO: Alessandro Florenzi anuncia fim da carreira aos 34 anos
Campeão europeu em 2021 estava no Milan, mas sem jogar com regularidade há mais de ano
Campeão europeu em 2021 estava no Milan, mas sem jogar com regularidade há mais de ano
Alessandro Florenzi colocou um ponto final na carreira profissional, aos 34 anos. O lateral direito cumpriu apenas uma partida pelo Milan na última temporada – clube que representava desde 2021 – uma vez que sofreu uma rotura parcial dos ligamentos em julho de 2024. Meses antes havia lidado com uma lesão nos adutores e vários contratempos musculares e no menisco.
Formado na Roma e internacional por Itália, também jogou por Valência e PSG.
«Obrigado por tudo, meu amigo [futebol]. Ensinaste-me a amar todos os adeptos, do primeiro ao último, sem exceção. Cada um de vós incentivou-me a melhorar e ajudou-me a recuperar dos contratempos que fazem parte. Estou verdadeiramente grato. Quero agradecer a cada colega, treinador, membro da equipa técnica e dirigente, sem exceção.»
«Sem vocês, não seria a pessoa que sou hoje. Obrigado, mais uma vez, meu amigo: hoje despedimo-nos, mas tu farás sempre parte de mim», escreveu nas redes sociais.
Apesar das lesões, o currículo de Florenzi é excecional: Liga italiana, Taça e Supertaça de França, e Euro 2020 (disputado em 2021).