O Milan está na meia-final da Taça de Itália!

Esta quarta-feira, a equipa de Sérgio Conceição recebeu e venceu a Roma, por 3-1, nos «quartos» da competição, num jogo em que João Félix marcou na estreia com a camisola dos Rossoneri.

Com Rafael Leão e João Félix no banco, o Milan entrou melhor e já vencia aos 16 minutos. Theo Hernández cruzou para a área e Tammy Abraham aplicou a lei do ex. De cabeça, o avançado emprestado pelos romanos abriu o marcador e deixou Svilar a ver navios.

A Roma reagiu e tentou chegar ao empate. Oportunidades não faltaram no primeiro tempo, mas quem não marca sofre e Tammy Abraham voltou a tomar gosto ao pé. Novamente assistido por Theo Hernández, que recebeu um excelente passe de Musah, o internacional isolou-se na frente, após antecipação de Hummels, e voltou a ser superior ao antigo guarda-redes do Benfica.

As equipas foram para intervalo e Ranieri mexeu na equipa. Tão bem que Dovbyk, nos primeiros toques em campo, aos 54 minutos, reduziu o marcador e voltou a colocar a Roma em jogo. O cruzamento surgiu dos pés de Angelino e o ucraniano aproveitou o ressalto no defesa para fazer o 2-1.

Sérgio Conceição não gostou, mexeu na equipa e lançou imediatamente dois reforços: João Félix e Santiago Giménez. E, destino ou não, o terceiro golo dos Rossoneri surgiu dos pés da dupla. O mexicano viu Félix na desmarcação, serviu o internacional português e picou a bola sobre Mile Svilar, antigo colega no Benfica.

Nos festejos, Félix mandou calar os críticos.

João Félix, que está emprestado pelo Chelsea até ao final da temporada, entra com o pé direito em Itália. Num jogo em que marcou, mostrou conexão com a equipa e ainda criou algumas oportunidades de perigo.

Rafael Leão foi lançado aos 70 minutos, dois antes do terceiro golo.

O Milan garantiu assim a passagem às «meias» e fica à espera do resultado da partida entre o Inter e a Lazio.