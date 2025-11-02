Após dois empates consecutivos, o Milan recebeu e venceu a Roma pela margem mínima e com uma assistência essencial de Rafael Leão.

O primeiro tempo ficou marcado por algum ascendente dos giallorossi, que não conseguiram transformá-lo em golos, contrariamente ao adversário. Praticamente em cima do intervalo, o internacional português fez o que melhor sabe, galgou metros com a bola controlada e serviu Pavlovic para o 1-0.

Dentro da área, o avançado sérvio apareceu solto de marcação e só teve de encostar para o golo, num movimento típico de ponta de lança.

Confira aqui o golo de Pavlovic:

As equipas recolheram aos balneários com a vantagem mínima no marcador e o que aconteceu no segundo tempo foi um crescimento em termos ofensivos da equipa da casa.

Sem qualquer alteração no onze (realizou a primeira aos 84 minutos), Allegri viu a equipa controlar melhor o encontro, ainda que a melhor ocasião de golo pertenceu à Roma, que beneficiou de uma grande penalidade.

Da marca dos onze metros, Paulo Dybala permitiu a defesa a Maignan e os adeptos foram à loucura. Este foi o primeiro triunfo do Milan em três jogos, subindo assim ao terceiro lugar da Liga Italiana, com os mesmos 21 pontos de Inter e Roma.