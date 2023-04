O Milan, com Rafael Leão a titular, não foi além de um empate a uma bola em Bolonha na 30.ª jornada da Liga Italiana.

A equipa milanesa sofreu um golo logo aos 32 segundos, com Sansone a abrir o marcador. Ainda antes do intervalo, aos 40m, Pobega fez o empate no marcador.

Com este resultado, o Milan está no quarto lugar, com 53 pontos, os mesmos do que a Roma de José Mourinho, que pode escapar, caso vença na receção à Udinese.

O Bolonha é oitavo, com 44 pontos.