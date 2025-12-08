VÍDEO: Milan opera reviravolta para salvar liderança da Liga italiana
Christian Pulisic saiu do banco para bisar e dar o triunfo frente Torino
Foi arrancado a ferros, mas o Milan venceu (3-2) o Torino e segue, assim, líder da Liga italiana. Rafael Leão alinhou de início pelos «Rossoneri», mas foi substituído ainda na primeira parte por lesão. A solução para a vitória estava no banco.
Pelo Torino, Franco Israel, ex-Sporting, foi também titular. Foi mesmo a equipa do antigo leão quem tomou a iniciativa inicial da partida. Aos dez minutos, Nikola Vlasic abriu o marcador através de uma grande penalidade. Pouco tempo depois, a equipa do Torino dilatou a vantagem para dois golos pelos pés de Duván Zapata (17m).
A resposta do Milan surgiu ainda antes do intervalo. Adrien Rabiot, ex-Marselha, reduziu a desvantagem para a formação de Milão (24m).
Após o golo, Rafael Leão saiu lesionado do encontro (31m).
No segundo tempo, Pulisic entrou para dar o indicar o caminho para a vitória. O internacional pelos Estados Unidos entrou aos 66 minutos e precisou apenas de um minuto para empatar a partida (67m). Dez minutos depois, o ex-Chelsea marcou o golo que daria os três pontos (77m).
Com este triunfo (3-2), o Milan, de Rafael Leão, segue líder da Liga italiana com 31 pontos, os mesmos que o Nápoles. O Torino, por sua vez, é 14.º com 14 pontos.