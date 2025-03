O Milan deslocou-se até ao reduto do Nápoles e perdeu por 2-1, no jogo da 30.ª jornada da liga italiana.

Sérgio Conceição promoveu a titularidade de João Félix pela primeira vez desde fevereiro e deixou Rafael Leão no banco de suplentes. Logo aos dois minutos, a equipa da casa colocou-se em vantagem, graças ao golo de Politano.

Um arranque mais intenso dos napolitanos fez com que a equipa conseguisse chegar ao 2-0 e por um dos suspeitos do costume. Gilmour serviu Lukaku e o internacional belga fez o que melhor sabe, atirar para o fundo da baliza. O resultado manteve-se até ao intervalo e as coisas acabaram por ser diferentes no segundo tempo.

Aos 69 minutos, Giménez beneficiou de uma grande penalidade, mas no frente a frente com o guarda-redes não conseguiu levar a melhor. Foi já aos 84 minutos e com Rafael Leão em campo que o Milan fez mexer o marcador. Após um cruzamento para o interior da área, Jovic apareceu no sítio certo para fazer o 2-1.

Com este resultado, o Milan mantém a nona posição no campeonato (47 pontos) e pode ficar mais longe dos lugares europeus, caso a Lazio vença o Torino, esta segunda-feira.