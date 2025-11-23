VÍDEO: Milan vence dérbi de Milão, ultrapassa rival e Roma é líder isolada
Internacional português Rafael Leão foi titular pelos «Rossoneri»
Internacional português Rafael Leão foi titular pelos «Rossoneri»
O histórico dérbi de Milão fechou este domingo de futebol italiano. Em San Siro, o Milan superiorizou-se ao Inter (1-0) e ultrapassou, assim, o rival na tabela classificativa.
Com este resultado, a Roma, que venceu este domingo, é líder da Serie A.
Com Rafael Leão a titular pelos «Rossoneri», o Milan abriu o marcador para lá da hora de jogo. Christian Pulisic marcou o sétimo golo da temporada e deu o triunfo à equipa de Massimiliano Allegri (54m).
Pulisic abriu o marcador do Dérbi de Milão 🍿#sporttvportugal #SerieA #Inter #ACMilan #placardit pic.twitter.com/4adPj8CzQN— sport tv (@sporttvportugal) November 23, 2025
O Inter teve uma oportunidade de ouro para restabelecer o empate na partida, mas Hakan Çalhanoglu não conseguiu bater Mike Maignan na cobrança de uma grande penalidade (74m).
Com esta vitória (1-0), o Milan mantém-se em terceiro lugar com 25 pontos - a dois da líder Roma. O Inter, por sua vez, perde a liderança da Liga e desce ao quarto lugar com 24 pontos.