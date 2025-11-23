O histórico dérbi de Milão fechou este domingo de futebol italiano. Em San Siro, o Milan superiorizou-se ao Inter (1-0) e ultrapassou, assim, o rival na tabela classificativa.

Com este resultado, a Roma, que venceu este domingo, é líder da Serie A.

Com Rafael Leão a titular pelos «Rossoneri», o Milan abriu o marcador para lá da hora de jogo. Christian Pulisic marcou o sétimo golo da temporada e deu o triunfo à equipa de Massimiliano Allegri (54m).

O Inter teve uma oportunidade de ouro para restabelecer o empate na partida, mas Hakan Çalhanoglu não conseguiu bater Mike Maignan na cobrança de uma grande penalidade (74m).

Com esta vitória (1-0), o Milan mantém-se em terceiro lugar com 25 pontos - a dois da líder Roma. O Inter, por sua vez, perde a liderança da Liga e desce ao quarto lugar com 24 pontos. 

CONFIRA TODOS OS JOGOS E CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ITALIANA.

