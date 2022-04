O Milan venceu na visita à Lazio por 2-1, depois de ter entrado no jogo a perder, e mantém a liderança da Serie A para o Inter Milão, que venceu a Roma de Mourinho no sábado.

A equipa da casa entrou melhor, chegou à vantagem logo no quarto minuto graças ao inevitável Ciro Immobile, mas na segunda parte o Milan conseguiu a reviravolta.

E tudo começou numa arrancada de Rafael Leão. O internacional português serviu Giroud que marcou o golo do empate.

Depois de muita insistência da equipa de Stefano Pioli, incluindo um remate fortíssimo de Leão que Strakosha impediu que desse golo, a reviravolta surgiu já nos descontos por Tonali.

Com este resultado, o Milan mantém a liderança do campeonato com que partiu para esta 34.ª jornada, agora com 74 pontos, mais dois que o Inter.

Já a Lazio é ultrapassada na classificação pela Fiorentina e cai para o sétimo lugar.