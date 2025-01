O Milan deslocou-se até ao reduto do Como e venceu por 2-1, regressando assim às vitórias três jogos depois.

Separados por nove pontos na tabela classificativa, os dois conjuntos realizaram uma primeira parte quase idêntica em termos estatísticos, ainda que os «rossoneri» tenham almejado a baliza do Como por três vezes, mais uma do que o adversário.

Ora, sem qualquer alteração até ao apito do árbitro, Sérgio Conceição decidiu mudar três jogadores ao intervalo e o que é certo é que o jogo ganhou outro ritmo.

A verdade é que foi a equipa da casa a colocar-se em vantagem a meio do segundo tempo. O lance teve início no recém-entrado Caqueret e acabou por ser concluído com sucesso por Assane Diao. Um belo lance individual sobre Theo Hernández deixou o avançado em boa posição para finalizar de pé esquerdo, sem qualquer hipótese para Maignan.

A partir daqui o jogo mudou e o Milan foi atrás do empate, que chegou pouco depois. Na sequência de um cruzamento para o interior da área, a bola sobrou para Hernández, que não conseguiu rematar da melhor forma, mas viu o esférico fugir do guardião e entrar na baliza.

Este foi o 30.º golo do lateral francês na Liga Italiana ao serviço do Milan, ultrapassando assim o recorde de Maldini, como o defesa com mais golos na história do clube para o campeonato.

Melhor do que um, só mesmo dois golos em pouco mais de cinco minutos e com cunho português. Lançado na profundidade, Rafael Leão surgiu na cara do guarda-redes e picou com classe para o segundo do Milan, confirmando a reviravolta no marcador.

Esta é a primeira vitória de Sérgio Conceição para o campeonato, sendo que o Milan chegou aos 31 pontos e está a um ponto da Fiorentina, que é sétima classificada.