O campeão Nápoles viu neste domingo a festa do título ser interrompida, ao ser derrotado na visita ao Monza.

O avançado português Dany Mota inaugurou o marcador aos 18m, com Petagna a confirmar o triunfo aos 53m, num jogo em que Luciano Spalletti fez muitas alterações no onze inicial.

No outro jogo do início da tarde, a Fiorentina venceu a Udinese por 2-0, num jogo em que Beto não foi opção devido a lesão, mas no qual Vivaldo Semedo, avançado português de 18 anos, entrou na segunda parte.

Castrovilli e Bonaventura marcaram os golos da partida.

Mais cedo, o Verona, com Miguel Veloso no banco, perdeu em casa com o Torino por 1-0 e continua no primeiro lugar acima da linha de água, mas com os mesmos pontos que o Spezia, que está no primeiro lugar de descida.