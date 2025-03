O Torino deslocou-se até ao reduto do Monza e venceu por 2-0, somando assim a segunda vitória consecutiva para a competição.

Com Dany Mota a titular, a formação visitante adiantou-se no marcador aos 41 minutos, por intermédio de Elmas. A assistência saiu dos pés do ex-Benfica, Lázaro.

Esta vantagem mínima manteve-se até ao intervalo e já no segundo tempo, o Torino voltou a marcar, desta vez por Casadei. O internacional sub-21 português já não se encontrava em campo nesta altura e do banco viu a equipa acabar por não conseguir reagir à desvantagem.

Desta forma, o Monza mantém-se na última posição da tabela classificativa, com apenas 14 pontos.

Em Roma, a equipa da casa recebeu e venceu o Como por 2-1, num jogo em que começou em desvantagem, graças ao golo de Lucas da Cunha.

Ainda assim, no segundo tempo, a equipa da casa acabou por dar a volta aos acontecimentos e Saelemaekers restabeleceu a igualdade aos 61 minutos. Pouco depois, Dovbyk foi novamente decisivo e saltou do banco de suplentes para dar os três pontos à formação da Roma.

Por fim, o Bolonha derrotou o Cagliari por 2-1, graças a uma reviravolta conseguida durante os segundos 45 minutos.

Os visitantes colocaram-se em vantagem aos 22 minutos, por intermédio de Piccoli, mas na segunda parte, um «bis» de Orsolini (48 e 56 minutos) foi suficiente para deixar para trás ao 15.º classificado e manter a formação do Bolonha nos lugares de acesso às competições europeias.

Outros resultados deste domingo:

Génova-Empoli, 1-1