Após a vitória da Roma sobre a Cremonese para a Taça de Itália, José Mourinho aproveitou a passagem pela zona de entrevistas rápidas para acertar contas com o ex-futebolista e agora comentador Massimo Mauro, que acusou o treinador português de antidesportivismo.

«Ele é um antigo jogador e não respeita as pessoas que comem do mesmo prato em que ele comeu e isso é mau. (...) E parece-me que ele ainda come desse prato. (...) Penso que ele recebe algum dinheiro, certo?», disparou.

Recorde-se que Massimo Mauro, antigo avançado italiano que representou a Juventus e o Nápoles entre as décadas de 80 e 90, criticou duramente a abordagem de Mourinho e dos jogadores da Roma no jogo anterior diante do Nápoles.

Nesta quarta-feira, assim que chegou à zona de entrevistas rápidas da Mediaset, Mourinho perguntou logo se Massimo Mauro estava em estúdio.