Fiel à Roma desde sempre até ao dia em que decidiu, aos 36 anos, prosseguir a carreira no Boca Juniors para a terminar lá meses depois, Daniele De Rossi é uma das maiores lendas da história dos Giallorossi, onde em quase 20 temporadas escalou até ao segundo posto da lista dos futebolistas com mais jogos pelo clube, apenas atrás de Francesco Totti.

É, por isso, normal que o que ele diz sobre o clube do coração seja escutado com atenção e influencie a opinião dos tifosi. Em entrevista ao Stasera c'è Cattelan, talk show do canal italiano Rai 2, De Rossi mostrou-se feliz pelo rumo que a Roma está a seguir sob a orientação de José Mourinho.

«Não sei se as pessoas percebem o que ele fez para além de ter vencido a Liga Conferência. O estádio está sempre esgotado em todos os jogos, esteja a Roma bem ou mal, jogue contra o primeiro ou contra o último da tabela. Ele uniu todos os adeptos e isso devia ser mais valorizado do que o aspeto tático. Esperamos que grandes coisas aconteçam este ano porque a equipa parece forte», disse o ex-médio de 39 anos, que ajudou a Roma a conquistar duas taças e duas supertaças de Itália.

A Roma está nesta altura no sexto lugar da Serie A com 13 pontos, menos quatro do que os líderes Nápoles e Atalanta. Neste sábado, a equipa de José Mourinho defronta fora o Inter.