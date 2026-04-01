Gianluigi Donnarumma, capitão da seleção italiana, reagiu com um post nas redes sociais à derrota da Itália frente à Bósnia Herzegovina, que deixou a «Squadra Azzurra» fora do Mundial.

«Ontem à noite, depois do jogo, chorei. Chorei pela deceção de não ter conseguido levar a Itália ao lugar que ela merece. Chorei pela enorme tristeza que sinto, em conjunto com toda a seleção italiana, da qual me orgulho de ser capitão, e sei que vocês, adeptos da nossa seleção, também a sentem», escreveu num post no Instagram.

O guardião italiano do Manchester City falou ainda sobre a necessidade de seguir, mais uma vez em frente e de unir o país.

«Palavras pouco adiantam agora, é verdade. Mas sinto uma coisa com muita força e quero compartilhar com vocês: depois de uma deceção tão grande, precisamos de encontrar a coragem para virar a página, mais uma vez. E para isso precisamos de muita força, paixão e convicção», acrescentou.

Esta derrota nos penáltis com a Bósnia carimba a terceira ausência consecutiva em Mundiais da seleção italiana, depois de não se ter qualificado em 2018 e 2022.