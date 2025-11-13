Na véspera da visita à Moldávia, na sétima e penúltima jornada da qualificação para o Mundial 2026, o selecionador de Itália criticou o formato desta fase na Europa. Em conferência de imprensa, Gattuso utilizou o método sul-americano como exemplo.

«No grupo da América do Sul, os primeiros seis avançam para a fase final e o sétimo para play-off. Fico chateado. O nosso caminho é muito mais complicado, o sistema de qualificação precisa de mudar», atirou.

A Itália visita a Moldávia nesta quinta-feira (19h45), quando ocupa o segundo lugar do Grupo I, a três pontos da Noruega. Se terminarem no segundo lugar, seguem para play-off. A Moldávia é quinta e última, com um ponto. No domingo, a Itália recebe a Noruega.