Italia
Há 19 min
Gattuso: «O nosso caminho para o Mundial é mais complicado, fico cheteado»
Selecionador de Itália utilizou o modelo sul-americano como exemplo
Selecionador de Itália utilizou o modelo sul-americano como exemplo
Na véspera da visita à Moldávia, na sétima e penúltima jornada da qualificação para o Mundial 2026, o selecionador de Itália criticou o formato desta fase na Europa. Em conferência de imprensa, Gattuso utilizou o método sul-americano como exemplo.
«No grupo da América do Sul, os primeiros seis avançam para a fase final e o sétimo para play-off. Fico chateado. O nosso caminho é muito mais complicado, o sistema de qualificação precisa de mudar», atirou.
A Itália visita a Moldávia nesta quinta-feira (19h45), quando ocupa o segundo lugar do Grupo I, a três pontos da Noruega. Se terminarem no segundo lugar, seguem para play-off. A Moldávia é quinta e última, com um ponto. No domingo, a Itália recebe a Noruega.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS