Agrava-se a crise de resultados do Nápoles que foi derrotado em casa, este domingo, pela Fiorentina (1-3).

As duas equipas entraram em campo com o mesmo número de pontos (14) á procura de um triunfo que permitisse entrar na pausa para os jogos internacionais nos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.

Rudi Garcia apostou no seu trio de ataque de gala, com Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Mas foi a Fiorentina que marcou primeiro, logo aos sete minutos, através do croata Brekalo, depois de um primeiro remate que acertou no poste da baliza napolitana.

O Nápoles tentou libertar-se da pressão que era feita pela Fiorentina, mas só em cima do intervalo conseguiu chegar ao golo. Osimhen sofreu falta na grande área e ele próprio cobrou a grande penalidade.

Empate ao intervalo, com o público da casa a esperar uma reação forte e convicta dos campeões no segundo tempo.

A equipa napolitana tentou atacar mais, mas vacilou na defesa e foi a sensacional Fiorentina de Vincenzo Italiano, a fazer um início de época muito forte, que chegou à vitória.

Giacomo Bonaventura aproveitou uma bola perdida na área para marcar, à vontade, aos 62 minutos. E, já em tempo de compensação, o argentino Nicolas González fechou o resultado.

A Fiorentina subiu ao quarto lugar com 17 pontos; o Nápoles é quinto, a sete pontos do Milan, que lidera. E aumenta a contestação dos adeptos ao técnico francês Rudi Garcia.